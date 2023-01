Schaeffler Aktie News: Schaeffler macht am Vormittag Boden gut

Um 09:22 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,41 EUR nach oben. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 6,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 16.416 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,66 EUR an. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 16,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Mit Abgaben von 44,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,63 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 08.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.242,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.332,00 EUR eingefahren.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Schaeffler dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,895 EUR je Schaeffler-Aktie.

