Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 5,63 EUR.

Um 11:42 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,63 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,61 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80.563 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 31,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 21,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,955 EUR je Aktie aus.

