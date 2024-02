Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,46 EUR zu. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,47 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 6,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.047 Schaeffler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 28,17 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,427 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.11.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,959 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in Rot