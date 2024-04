Schaeffler Aktie News: Schaeffler verliert am Dienstagmittag

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,27 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 6,27 EUR. Bei 6,24 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 109.605 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Bei 7,36 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 25,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 05.03.2024. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.043,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 3.790,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Schaeffler-Aktie.

