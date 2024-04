Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,28 EUR abwärts.

Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 6,28 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 6,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 28.593 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,36 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 17,29 Prozent zulegen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,06 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,448 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 05.03.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.043,00 EUR – ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.790,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,00 EUR je Aktie belaufen.

