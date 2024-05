Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Donnerstagmittag

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,17 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 6,17 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,11 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 51.959 Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 32,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.08.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,962 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

