Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 6,25 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 6,25 EUR zu. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,28 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 203.765 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 25,70 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,07 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,962 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

