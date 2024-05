Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 6,14 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 6,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 6,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,11 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.765 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 10,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Mit Abgaben von 24,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,448 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,07 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.05.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,962 EUR je Aktie belaufen.

