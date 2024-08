Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 4,65 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,65 EUR. Bei 4,64 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 278.265 Schaeffler-Aktien.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 45,76 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,18 EUR.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 4,19 Mrd. EUR gegenüber 4,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,838 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX am Mittwochmittag steigen