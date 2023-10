Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,23 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,23 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 5,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 81.728 Aktien.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 29,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,89 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 6,58 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,79 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,939 EUR je Schaeffler-Aktie.

