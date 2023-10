Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,24 EUR nach oben.

Das Papier von Schaeffler konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 5,24 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,24 EUR an. Bei 5,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 11.826 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 40,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (4,89 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 6,67 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,79 EUR.

Schaeffler gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.056,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.790,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,939 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Vitesco Technologies-Aktie: Vitesco-Betriebsrat nach Schaeffler-Offerte wegen deutscher Standorte besorgt

Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX nachmittags steigen