Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 5,19 EUR nach.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,19 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,19 EUR. Bisher wurden heute 1.682 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,33 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 10,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.062,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,930 EUR je Schaeffler-Aktie.

