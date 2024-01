Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 5,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,9 Prozent auf 5,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,56 EUR. Bei 5,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 10.529 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,79 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 17,14 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.062,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,955 EUR je Schaeffler-Aktie.

