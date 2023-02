Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:56 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 6,59 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 6,56 EUR. Bei 6,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 60.160 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 6,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 4,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (4,44 EUR). Abschläge von 48,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 08.11.2022 vor. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 4.242,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.332,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 06.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,912 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Analysten sehen bei Schaeffler-Aktie Potenzial

Schaeffler-Aktie profitiert: Deutsche Bank nimmt Schaeffler mit wieder in Bewertung auf

Schaeffler übernimmt Solarpark von BayWa - Aktien im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG