Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 6,19 EUR nach. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,18 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262.543 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,95 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 08.11.2022. Das EPS belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.242,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.554,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 09.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 07.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mf