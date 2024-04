Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Abschlägen

Schaeffler im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,19 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 6,19 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,17 EUR ab. Bei 6,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 175.074 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 33,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,448 EUR je Schaeffler-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,77 EUR aus.

Am 05.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite standen 4.043,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

