Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,22 EUR.

Um 15:46 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,22 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,27 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,21 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 331.985 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 7,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,42 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,448 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,77 EUR aus.

Am 05.03.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.790,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.043,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Schaeffler-Aktie.

