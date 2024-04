Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Schaeffler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,20 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,23 EUR aus. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 6,19 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.311 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 18,71 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Mit einem Kursverlust von 25,16 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.043,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

