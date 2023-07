Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Montagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,56 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,56 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,56 EUR zu. Bei 5,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 153.541 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,44 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 20,14 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,81 EUR.

Am 09.05.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.152,00 EUR – ein Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.758,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 06.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Juni 2023: Experten empfehlen Schaeffler-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Wie Experten die Schaeffler-Aktie im Mai einstuften

Schaeffler-Aktie in Rot: Operatives Ergebnis deutlich verbessert