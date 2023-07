Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,51 EUR abwärts.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,51 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 5,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.042 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,81 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.152,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.758,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 06.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

