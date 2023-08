Schaeffler Aktie News: Schaeffler stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Wert von 5,46 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Schaeffler-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 5,46 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,46 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.248 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 26,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 18,61 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,96 EUR.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.152,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

