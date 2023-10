Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,34 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,37 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.262 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,20 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2023 bei 4,92 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,87 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,79 EUR.

Am 02.08.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 4.056,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 08.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,939 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Vitesco Technologies-Aktie: Vitesco-Betriebsrat nach Schaeffler-Offerte wegen deutscher Standorte besorgt

Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX nachmittags steigen