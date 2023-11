Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Freitagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 5,27 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 12:01 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,29 EUR. Bei 5,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 24.558 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 28,80 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,65 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,67 EUR.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,930 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

