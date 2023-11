Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 5,23 EUR.

Um 15:42 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 5,23 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,29 EUR. Bei 5,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.510 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit Abgaben von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.242,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,930 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

