Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,62 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 5,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,61 EUR. Bisher wurden heute 330.247 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. 31,32 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.242,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,955 EUR in den Büchern stehen haben wird.

