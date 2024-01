Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag auf rotem Terrain

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 5,55 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 5,55 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,55 EUR. Bei 5,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.315 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). 32,97 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 16,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,955 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

