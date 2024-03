Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Nachmittag tiefer

Kurs der Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 6,29 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 6,29 EUR abwärts. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,27 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 321.880 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,36 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 14,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 35,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,447 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,70 EUR.

Am 05.03.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,69 Prozent auf 4.043,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umgesetzt.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Am 13.05.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

