Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag stärker

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,20 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 6,22 EUR. Bei 6,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 165.863 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 15,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 25,10 Prozent sinken.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,448 EUR je Schaeffler-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,77 EUR.

Am 05.03.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.043,00 EUR – ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.790,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,00 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag im Plus