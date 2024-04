Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 6,21 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,21 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 6,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 267.820 Schaeffler-Aktien.

Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 33,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,448 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,77 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.043,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag im Plus