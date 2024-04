Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag kaum bewegt

Blick auf Schaeffler-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Schaeffler-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,18 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,21 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,17 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.831 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 20.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 33,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,448 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 05.03.2024. Beim Umsatz wurden 4.043,00 EUR gegenüber 3.790,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 1,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag im Plus