Schaeffler Aktie News: Schaeffler macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 6,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,11 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.742 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,29 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 38,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,43 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 08.11.2022 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.758,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.790,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 06.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

