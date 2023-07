Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Vormittag gestärkt

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 5,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.145 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 24,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,71 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,81 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 09.05.2023. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.152,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.758,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

