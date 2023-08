Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 5,41 EUR.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:29 Uhr um 0,6 Prozent auf 5,41 EUR nach. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,37 EUR nach. Bei 5,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 59.343 Stück.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 17,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,96 EUR an.

Schaeffler gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 4.056,00 EUR gegenüber 3.790,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,02 EUR je Aktie.

