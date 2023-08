Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Nachmittag ins Minus

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,42 EUR ab. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 104.861 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 18,01 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,96 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4.056,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie legt zu: Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn

Ausblick: Schaeffler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei Schaeffler-Aktie