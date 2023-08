Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagvormittag südwärts

Schaeffler im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 5,39 EUR nach.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 5,39 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,39 EUR. Bei 5,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.165 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,05 Prozent. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 17,55 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,96 EUR angegeben.

Am 02.08.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

