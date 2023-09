Schaeffler Aktie News: Schaeffler stabilisiert sich am Montagnachmittag

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:50 Uhr bei 5,35 EUR. Bei 5,41 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,33 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 130.664 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 37,94 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 20,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.056,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3.790,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Schaeffler dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler stockt Investition in Grünstahl-Startup H2 Green Steel auf

August 2023: So schätzen Experten die Schaeffler-Aktie ein

Schaeffler-Aktie unbewegt: Schaeffler und VDL bauen fahrerlosen Kleinbus