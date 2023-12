Schaeffler Aktie News: Schaeffler tritt am Montagmittag auf der Stelle

So entwickelt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Bei der Schaeffler-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:29 Uhr bei 5,20 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,22 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.370 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,92 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 10,77 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.242,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,957 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Schaeffler-Aktie gibt nach: Vertrag von Schaeffler-Vorstandschef Rosenfeld um fünf weitere Jahre verlängert