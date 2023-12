Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 5,27 EUR zu. Bei 5,30 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203.726 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.062,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,957 EUR fest.

