Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 5,19 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,19 EUR ab. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,19 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.943 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 42,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 11,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,957 EUR je Schaeffler-Aktie.

