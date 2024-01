Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 5,51 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 5,51 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 140.116 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

