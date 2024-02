Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Montagmittag südwärts

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 6,43 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie musste um 11:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 6,43 EUR. Bei 6,40 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,53 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 144.002 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. 14,86 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 27,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,427 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,24 Prozent zurück. Hier wurden 4.062,00 EUR gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Schaeffler dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,959 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

