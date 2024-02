Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 6,33 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 6,33 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 6,31 EUR. Bei 6,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 244.182 Stück.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,427 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,70 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.062,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umsetzen können.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,959 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

