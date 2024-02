Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt Stellung am Montagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Schaeffler-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 6,54 EUR.

Die Schaeffler-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,54 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,54 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,52 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,53 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 23.571 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 11,38 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 29,05 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,427 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,70 EUR.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,959 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

