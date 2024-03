Schaeffler im Fokus

Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Dienstagmittag ins Plus

19.03.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 6,40 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 6,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 6,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.505 Schaeffler-Aktien den Besitzer. Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR an. Gewinne von 15,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,44 Prozent. Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,447 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,69 Prozent auf 4.043,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start in der Gewinnzone Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge Freundlicher Handel: SDAX zeigt sich am Mittag fester

