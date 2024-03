Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,33 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,34 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 6,32 EUR. Bisher wurden heute 3.273 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,27 Prozent. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,447 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,70 EUR an.

Am 05.03.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.043,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

