Schaeffler Aktie News: Schaeffler verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 6,13 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 6,13 EUR ab. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,09 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 401.145 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,16 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,80 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 32,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 4.043,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

