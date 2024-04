Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,21 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 6,21 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.376 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,39 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 25,22 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,448 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,77 EUR aus.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.043,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.790,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,00 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX im Minus