Schaeffler Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Schaeffler

Die Aktie notierte um 19.05.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 5,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,44 EUR. Mit einem Wert von 5,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 19.830 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 8,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 4,58 EUR. Abschläge von 19,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,15 EUR.

Am 10.05.2022 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.758,00 EUR – ein Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.560,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Schaeffler am 04.08.2022 präsentieren. Schaeffler dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

