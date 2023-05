Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Schaeffler 6,19 EUR

2,23% Charts

News

Analysen

Um 09:07 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,18 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,21 EUR an. Bei 6,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.540 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,42 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,43 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 08.11.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz wurden 3.790,00 EUR gegenüber 3.758,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie in Rot: Operatives Ergebnis deutlich verbessert

Ausblick: Schaeffler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

So schätzen Analysten die Schaeffler-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: mf