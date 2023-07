Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Kurs von 5,65 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Schaeffler-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,65 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,69 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,61 EUR. Bei 5,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 124.854 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,81 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,48 Prozent auf 4.152,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.758,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

